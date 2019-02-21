На границе в Сочи в двух «жигулях» нашли контрафактные сигареты
В Сочи пограничники обнаружили в двух «жигулях» контрафактные сигареты из Республики Абхазия.
Сначала остановили ВАЗ-21074, машину осмотрели на мобильном инспекционно-досмотровом комплексе. Заметили зону, которая не относится к конструкции транспорта, и пригласили кинолога. В топливном баке нашли тайник с 32 блоками сигарет, под передними колесными арками еще 30.
На следующий день остановили еще одну отечественную легковушку марки ВАЗ-2105. Под капотом и обшивкой одной из дверей машины нашли 50 блоков сигарет.
За два дня пограничники изъяли 112 блоков сигарет.
- Товар и автомобили арестовали, образцы продукции направили на товароведческую экспертизу. В отношении правонарушителей возбудили четыре дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.
ИСТОЧНИК KP.RU