На границе в Сочи в двух «жигулях» нашли контрафактные сигареты

СЕГОДНЯ 18:10 2019-02-21T18:10:01+03:00

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В Сочи пограничники обнаружили в двух «жигулях» контрафактные сигареты из Республики Абхазия.

Сначала остановили ВАЗ-21074, машину осмотрели на мобильном инспекционно-досмотровом комплексе. Заметили зону, которая не относится к конструкции транспорта, и пригласили кинолога. В топливном баке нашли тайник с 32 блоками сигарет, под передними колесными арками еще 30.

На следующий день остановили еще одну отечественную легковушку марки ВАЗ-2105. Под капотом и обшивкой одной из дверей машины нашли 50 блоков сигарет.

За два дня пограничники изъяли 112 блоков сигарет.

- Товар и автомобили арестовали, образцы продукции направили на товароведческую экспертизу. В отношении правонарушителей возбудили четыре дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU