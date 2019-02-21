В Анапе начали строительство школы на 400 мест

СЕГОДНЯ 18:24 2019-02-21T18:24:14+03:00

В 3-этажном здании будет свой пищеблок, спортивный и актовый залы, медицинский кабинет

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В Анапе на территории школы № 6 возводится новый корпус для начального образования. Состояние работ на стройплощадке оценил глава города. Новое учебное заведение рассчитано на 400 мест.

- В задании будет свой пищеблок, спортивный и актовый залы, медицинский кабинет. Объект состоит из двух блоков. В первом уже перекрыли цокольный этаж, возводят вертикальные конструкции первого этажа. В другом завершается строительство цокольного этажа и ведутся гидроизоляционные работы, - сообщили в пресс-службе Анапы.

Вскоре специалисты планируют начать прокладку наружных сетей. Ежедневно на объекте трудится не менее 40 человек.

- Надо работать каждый день и по максимуму! Знаю, что по графику сдача объекта в октябре, но надо постараться ее ускорить и сделать пристройку до сентября, - прокомментировал глава города.

Напомним, в Краснодаре выбрали 10 спортсменов, тренеров и деятелей спорта, в честь которых назовут новые улицы в развивающихся микрорайонах. Идея принадлежит главе города Евгению Первышову.

ИСТОЧНИК KP.RU