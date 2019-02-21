Родители кубанских школьников смогут поменяться местами со своими детьми

СЕГОДНЯ 19:20 2019-02-21T19:20:56+03:00

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Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет на Кубани 26 февраля. Как отмечают организаторы, оно поможет выпускникам и их семьям, а также педагогам снизить стресс, неизбежно возникающий перед сдачей экзамена.

- Родители выпускников смогут в полной мере оценить процесс сдачи ЕГЭ с точки зрения будущих абитуриентов. Свои знания взрослые смогут показать в одной из двух дисциплин: Проверять свои знания взрослым предстоит по русскому языку или базовой математике, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань в краевом министерстве образования и науки.

Участники акции смогут увидеть, как проходит регистрация на экзамен, побывать в аудиториях и посидеть за партами, проследить за процессом печати и сканирования экзаменационных материалов.

Сдать ЕГЭ приглашают всех желающих. Чтобы оценить уровень своих знаний, родителям необходимо обратиться в школу, где учится ребенок, или в управление образованием по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU