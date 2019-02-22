В Краснодаре произошла авария на теплосетях

СЕГОДНЯ 06:56 2019-02-22T06:56:20+03:00

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21 февраля около трёх часов дня в Краснодаре на дренажном трубопроводе диаметром 100 мм произошла авария.

Специалисты АО «Краснодартеплосеть» приступили к устранению возникшей проблемы, сообщает пресс-служба администрации города.

Из-за аварии 17 многоквартирных домов в микрорайоне Пашковском остались без отопления.

- ЧП произошла в тепловой камере, расположенной неподалеку от Краснодарской ТЭЦ. Из-за поломки дренажной трубы камеру затопило горячей водой. Отопление отключили, чтобы откачать воду, - об этом сообщили в городском департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в краевой столице загорелся склад, расположенный на улице Онежской, 35/1. На момент прибытия спасателей на место происшествия площадь пожара составляла 100 квадратных метров. Но скоро она увеличилась до 450 квадратных метров. Огонь благополучно потушили. Во время пожара никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU