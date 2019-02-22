В юридическом бюро Краснодара пройдёт День открытых дверей

СЕГОДНЯ 07:17 2019-02-22T07:17:34+03:00

Изменить размер текста: A A

25 февраля в Краснодаре в юридическом бюро пройдёт День открытых дверей. С 9:00 до 18:00 местные жители смогут получить бесплатную юридическую помощь, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

- Специалисты муниципального юридического бюро окажут краснодарцам бесплатную устную консультацию по вопросам соцподдержки, алиментов, распоряжения недвижимостью, признания права собственности на земельный участок, установления и оспаривания отцовства (материнства) и другим вопросам. Консультировать по вопросам административного и уголовного законодательства не будут, - об этом сообщила директор МКУ «Муниципальное юридическое бюро» Елена Санникова.

Получить бесплатную юридическую помощь жители краевой столицы смогут по адресу: Краснодар, улица Красная, 143/1. Дополнительную информацию - по следующим телефонам: 255-27-37, 8-952-820-42-42.

ИСТОЧНИК KP.RU