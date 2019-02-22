В краснодарской галерее открылась выставка Сергея Воржева

СЕГОДНЯ 07:32 2019-02-22T07:32:26+03:00

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21 февраля в краснодарской галерее впервые открылась персональная выставка Сергея Воржева. На ней представлены полотна, посвящённые древнегреческим мифам и амазонкам.

Экспозицию, приуроченную по дню рождения художника, посетила заместитель главы региона Анна Минькова.

- Сегодня состоялось открытие прекрасной выставки. Краснодар не зря называют культурной столицей – здесь появляются новые галереи, проходят интересные выставки. От имени губернатора поздравляю вас с днем рождения, желаю творческого подъема и вдохновения, – заявила вице-губернатор.

Воржев отметил, что занятия живописью и графикой делают счастливым не только самого художника, но и окружающих. По его мнению, важно быть критичным по отношению к себе.

Сергей Воржев - один из самых известных современных мастеров Краснодарского края. Заслуженный художник России, участник множества выставок всех уровней, в том числе международных. Его работы находятся в собрании Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко, Министерства культуры России, Майкопского художественного музея, а также имеются в частных коллекциях Японии, Сингапура, Новой Зеландии, Канады, США, Германии, Австрии, Италии, Анталии, Франции, России, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU