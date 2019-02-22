2019-02-22T07:50:36+03:00
Общество

В Краснодаре военных и ветеранов поздравили с Днём защитника Отечества

Торжественное мероприятие посетили губернатор Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КубаниФото пресс-службы администрации Кубани
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21 февраля в Краснодаре военных и ветеранов поздравили с наступающим праздником - Днём защитника Отечества. На торжественном мероприятии присутствовали губернатор Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

По славам главы региона, День защитника Отечества - особый праздник для Кубани и всей страны.

- Он объединяет целые поколения, связывает наше прошлое и настоящее, мирное и военное время. Если посмотреть на историю страны – это история великих побед. А они связаны с героизмом и мужеством народа. Сегодня мы закладываем основы нашего мирного будущего России и Кубани, - отметил Кондратьев.

Со словами поздравлений к присутствующим обратился Юрий Бурлачко.

- 23 февраля – это праздник тех, кто не понаслышке знает, что есть такая профессия – защищать Родину. Мы вспоминаем все поколения доблестных вооруженных сил, гордимся подвигами ветеранов. Молодые защитники воспитываются на лучших боевых традициях, - заявил спикер ЗСК.

На мероприятии за особые заслуги на службе медалями, почетными грамотами и благодарностями наградили 18 человек. А по Указу президента орден Дружбы вручили председателю попечительского совета регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Краснодарском крае Константину Пуликовскому.

Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием лучших коллективов Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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