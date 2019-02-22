Синоптики предупреждают, что выходные в Краснодаре будут холодными

СЕГОДНЯ 08:13 2019-02-22T08:13:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Выходные в Краснодаре будут холодными.

- Синоптики передают, что днём и до конца суток 22 и 23 февраля в городе ожидаются сильные осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

При возникновении чрезвычайных ситуаций местным жителям необходимо обратиться по телефону 8 (861) 214-33-36 или по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб- «112» (набор по городскому или мобильному телефонам).

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре ожидается непогода. В связи с этим в городе прошло заседание оперативного штаба по готовности к очистке пешеходных зон от снега и наледи. На мероприятии сообщили, что для работы подготовили 100 единиц техники. Также отметили, что в случае необходимости количество дворников увеличат до 400 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU