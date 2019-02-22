Три парусные регаты пройдут в Сочи

СЕГОДНЯ 08:29 2019-02-22T10:34:38+03:00

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В Сочи состоятся три парусные регаты. Соревнования пройдут в период с 22 по 27 февраля. В них примут участие более ста яхтсменов.

В акватории федерального центра спортивной подготовки «Юг Спорт» состоится первый этап Кубка России в олимпийских классах яхт и Кубка России в классе яхт «Финн». Также на курорте планируют провести «Зимнюю Ривьеру» - соревнования по парусному спорту среди девушек в возрасте от 14 до 19 лет.

- По итогам состязаний определят победителей в таких классах яхт, как 470, «Лазер-стандарт», «Лазер-радиал», 49-й, 49-FX, Накра 17-микст, парусная доска RS:X, «Лазер 4.7» и других, - об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края.

По словам пресс-службы администрации Краснодарского края, регаты проводят под эгидой Всероссийской Федерации парусного спорта и Федерации парусного спорта Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU