В Новокубанском районе задержали подозреваемых в серии краж

СЕГОДНЯ 09:16 2019-02-22T09:16:04+03:00

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Во время ночного патрулирования полицейские заметили на одной из улиц Новокубанска мужчину. Он сидел рядом с частным домом на мешках с вещами. 53-летний мужчина не смог объяснить правоохранителям, где он взял имущество. В связи с этим его задержали для проведения разбирательств.

- Во время осмотра домовладений мужчины полицейские нашли и изъяли вещи и инструменты, похищенные ранее из хозяйственных построек местных жителей. В дальнейшем правоохранители установили причастность задержанного к 15 кражам. По предварительным данным, сумма ущерба превысила 300 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В отделении полиции злоумышленник признался в совершении преступлений. Он пояснил, что обворовывал местных жителей вместе с 36-летним знакомым. Именно его мужчина ждал в ту ночь, когда его задержали правоохранители. Соучастника преступлений обнаружили на месте его проживания и доставили в отделение полиции.

Часть украденного имущества правоохранители изъяли и вернули законным владельцам.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Мужчинам грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Ведётся следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU