2019-02-22T09:39:36+03:00
Общество

В Краснодаре на улице Рашпилевской восстанавливают тротуар

Работы планируют завершить в течение недели
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КраснодараФото пресс-службы администрации Краснодара
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Утром 22 февраля в Краснодаре на улице Рашпилевской об улицы имени Калинина начались работы по восстановлению тротуара.

Ранее на участке муниципальной земли был незаконно установлен забор.

- В начале февраля часть сооружения была демонтирована. Чтобы этого добиться администрация Краснодара обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к компании-владельцу и требованием освободить участок муниципальной земли площадью 125 кв м, демонтировать забор и благоустроить территорию. Процесс мэриятвыиграла. Однако решение суда собственник исполнил только частично. Забор демонтировал, но территорию не привел в порядок, тротуар на участке не восстановлен. Сейчас вместо благоустроенной пешеходной зоны здесь — стихийная парковка, - сообщает начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.

Мэр решил справить сложившуюся ситуацию.

- Собственник снес забор, однако не спешит выполнять решение суда и восстанавливать ранее существующий тротуар. Поэтому для удобства жителей мы самостоятельно наведем здесь порядок. И продолжим разбирательство с собственником в установленном законом порядке,- заявил Евгений Первышов.

На участке сделают тротуар длиной в 40 метров и шириной в 4 метра. Также его соединят в единую пешеходную зону с существующими тротуарами. Работы планируют завершить в течение недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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