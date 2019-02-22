2019-02-22T10:03:27+03:00
Происшествия

В Краснодаре фура протаранила легковушку

Обстоятельства ДТП устанавливаются
Татьяна СМИРНОВА
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Фото instagram.com/tipich_krdФото instagram.com/tipich_krd
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В ночь на 22 февраля в Краснодаре на улице Старокубанская произошла авария.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, дорожно-транспортное происшествие произошло с участием грузовика и легкового автомобиля, который был припаркован на обочине.

В Краснодаре фура протаранила легковушку.

Данных о пострадавших пока нет.

По мнению местных жителей, водитель фуры мог протаранить автомобиль из-за слабого освещения на улице.

В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Тимашевском районе машина слетела с проезжей части в кювет. В автомобиле находилось пять человек, в том числе и восьмилетний ребенок. Видимых травм девочка не получила, а вот ее родителей - жителей Ставрополья - доставили в местную больницу с многочисленными переломами. Остальные участники аварии отделались легкими ушибами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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