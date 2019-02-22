В Краснодаре фура протаранила легковушку
В ночь на 22 февраля в Краснодаре на улице Старокубанская произошла авария.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, дорожно-транспортное происшествие произошло с участием грузовика и легкового автомобиля, который был припаркован на обочине.
В Краснодаре фура протаранила легковушку.
Данных о пострадавших пока нет.
По мнению местных жителей, водитель фуры мог протаранить автомобиль из-за слабого освещения на улице.
В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Тимашевском районе машина слетела с проезжей части в кювет. В автомобиле находилось пять человек, в том числе и восьмилетний ребенок. Видимых травм девочка не получила, а вот ее родителей - жителей Ставрополья - доставили в местную больницу с многочисленными переломами. Остальные участники аварии отделались легкими ушибами.
ИСТОЧНИК KP.RU