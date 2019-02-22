В Краснодаре в пятиэтажном доме произошёл пожар

СЕГОДНЯ 10:37 2019-02-22T10:37:34+03:00

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В ночь на 22 февраля в посёлке Белозерном произошёл пожар. Его площадь составила 20 квадратных метров.

- По предварительным данным, загорелся верхний этаж пятиэтажного дома. Огонь заметили местные жители и вызвали сотрудников МЧС. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела 38-летней женщины и 67-летнего мужчины. Также поступали три человека. Их доставили в медицинское учреждение. В настоящее время их жизни ничего не угрожает, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнём при курении.

На месте происшествия работают следователь и следователь-криминалист. В ближайшее время будут проведены пожаротехническая и химическая экспертизы. Также для установления причины смерти двух жильцов назначили судебно-медицинские экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU