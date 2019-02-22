2019-02-22T10:56:25+03:00
Происшествия

На Кубани задержали рыбака-нарушителя

Он нанёс биоресурсам Азовского моря миллионный ущерб
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы ПУ ФСБ России по Краснодарскому краюФото пресс-службы ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю
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На Кубани на территории Бейсугского лимана задержали 37-летнего жителя Новороссийска.

- Мужчина вышел в акваторию на маломерном плавательном средстве и незаконно добыл более 350 килограммов рыбы. Правонарушитель нанёс биоресурсам Азовского моря ущерб в размере свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Во время обыска у мужчины изъяли орудия незаконного промысла, маломерное плавательное средство и улов.

В настоящее время решается вопрос от возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в начале февраля текущего года установлен запрет на любительское и спортивное рыболовство на территории Бейсугского лимана.

Ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Новороссийске пенсионерка временно прописывала у себя дома иностранцев. За это ее могут посадить на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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