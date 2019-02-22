2019-02-22T11:21:31+03:00
Происшествия

В Каневском районе за взяточничество осудили экс-полицейского

Его приговорили к лишению свободы на 1,5 года и выписали штраф
Татьяна СМИРНОВА
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В Каневском районе за взяточничество осудили экс-полицейскогоВ Каневском районе за взяточничество осудили экс-полицейскогоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каневском районе бывшего полицейского осудили за взяточничество.

- По данным следствия, местная жительница нарушила сроки при декларировании оборота и использования алкоголя, а ее зять незаконно продавал пиротехнических изделий. Бывший правоохранитель узнал об этом и сообщил гражданам о необходимости передачи взяток за не привлечение их к административной ответственности. Родственники согласились, но сообщили об этом правоохранителям. В феврале прошлого года полицейский в одном из кафе в станице Каневской получил от мужчины взятки в размере 5 и 50 тысяч рублей. После этого его дальнейшие действия пресекли сотрудники УФСБ России по краю, действовавшие по поручению следователя СКР, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Краснодарскому краю.

По данному факту возбудили уголовное дело. Его материалы передали в суд. В результате бывшего правоохранителя приговорили к лишению свободы на 1,5 года и выписали штраф в размере 275 тысяч рублей. Также теперь ему нельзя в течение двух лет занимать должности, связанные с функциями представителя в органах государственной власти и местного самоуправления. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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