В Туапсе чиновника уличили в мошенничестве

СЕГОДНЯ 11:41 2019-02-22T11:41:47+03:00

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Во время проверки прокуратура уличила бывшего начальника управления по работе с молодежью администрации Туапсинского района в мошенничестве.

- По данным правоохранителей, в августе прошлого года чиновник заказал в сетевом магазине цифровой техники крупную партию смартфонов и игровых приставок на сумму более 1,4 млн рублей. У мужчины не было таким денег. Он ввёл сотрудников магазина в заблуждение и сообщил, что техника необходима местной администрации. Чиновник изготовил и передал гарантийные письма, сам подписал их. Позже выяснилось, что средства на приобретение техники не выделялись и не предусматривались. Также необходимость в покупке отсутствовала, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материалы отправили в следственный орган. В результате в отношении чиновника возбудили уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения.

Расследование продолжается и находится на контроле у прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU