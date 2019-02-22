Город-герой Новороссийск: коммунисты установили Знамя Победы на мемориале с танком Т-34

СЕГОДНЯ 11:58 2019-02-22T11:58:37+03:00

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На днях памятник с легендарным танком времен Великой Отечественной Т-34, находящийся на перевале, украсился красным Знаменем Победы.

Эту акцию задумали и осуществили, используя строительную технику, активисты Новороссийского городского отделения КПРФ: В.В. Пронькин (и.о. первого секретаря горкома партии), И.И. Кузин, В.Л. Шемякин, О.В. Пронькин.

Планируется, что до 9 мая такое же Знамя будет установлено на памятнике с танком Т-34 у цементного завода.

ИСТОЧНИК KP.RU