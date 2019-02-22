2019-02-22T12:02:39+03:00
Общество

В Белореченском районе отремонтировали сельский клуб

Работы выполнены в рамках краевой программы «Развитие культуры»
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КубаниФото пресс-службы администрации Кубани
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В поселке Нижневеденеевском завершился ремонт Дома культуры.

На торжественном открытии учреждения присутствовали заместитель министра культуры края Григорий Жуков, глава Белореченского района Александр Шаповалов, депутаты районного Совета, жители муниципалитета.

Капитальный ремонт выполнили в рамках краевой программы «Развитие культуры». На условиях совместного финансирования из регионального бюджета выделили около 7 млн рублей.

Жуков поздравил присутствующих с открытием клуба.

– Благодаря усилиям строителей, краевых и местных органов власти вот такие очаги культуры сегодня на Кубани открываются повсеместно. Только в минувшем году было отремонтировано 85 учреждений культуры, - отметил заместитель министра.

Также он подчеркнул, что в регионе в текущем году продолжится поддержка муниципальных учреждений культуры в плане капитального ремонта и укрепления материально-технической базы.

- В клубе заменили электропроводку и электрооборудование, наружные сети водоотведения, полы, кровлю, фасад, провели внутренний и наружный ремонт стен, заменили окна и двери, сделали новое крыльцо, благоустроили прилегающую территорию, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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