В Лабинском районе осудят квартирного вора

СЕГОДНЯ 12:23 2019-02-22T12:23:27+03:00

Мужчину могут посадить на шесть лет

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В Лабинском районе осудят 23-летнего местного жителя.

- В дежурную часть полиции поступило несколько сообщений от жителей станицы Упорной. Из их домов кто-то похитил бытовую технику, предметы интерьера, строительные материалы и продукты. По предварительным данным, сумма ущерба составила почти 50 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители провели проверку и опросили возможных очевидцев преступлений. В результате они задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель.

В дальнейшем полицейские установили, что в тёмное время суток молодой человек различными способами приникал в домовладения и «обчищал» их. Во время досмотра места жительства подозреваемого правоохранители нашли и изъяли часть похищенного имущества.

По предварительным данным, злоумышленник причастен к 4 кражам.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Его материалы передали в суд. Молодому человеку грозит лишение свободы сроком до сроком до шести лет.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU