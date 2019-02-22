2019-02-22T12:23:27+03:00
Происшествия

В Лабинском районе осудят квартирного вора

Мужчину могут посадить на шесть лет
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Лабинском районе осудят квартирного вораВ Лабинском районе осудят квартирного вораФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Лабинском районе осудят 23-летнего местного жителя.

- В дежурную часть полиции поступило несколько сообщений от жителей станицы Упорной. Из их домов кто-то похитил бытовую технику, предметы интерьера, строительные материалы и продукты. По предварительным данным, сумма ущерба составила почти 50 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители провели проверку и опросили возможных очевидцев преступлений. В результате они задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель.

В дальнейшем полицейские установили, что в тёмное время суток молодой человек различными способами приникал в домовладения и «обчищал» их. Во время досмотра места жительства подозреваемого правоохранители нашли и изъяли часть похищенного имущества.

По предварительным данным, злоумышленник причастен к 4 кражам.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Его материалы передали в суд. Молодому человеку грозит лишение свободы сроком до сроком до шести лет.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани выбрали лучшего директора школы
В северных районах произведено треть сельхозпродукции Кубани
В Краснодаре в хуторе Октябрьском сделали остановку и подходы к ней
В Краснодаре представят арт-коллекцию «Фрида Декаданс»
В Краснодаре парень помог задержать уличного грабителя
В Краснодаре директор организации задолжал государству 19 миллионов рублей
В Краснодаре пройдет февральский легкоатлетический ультрамарафон
На Кубани прокуратура отменила закупку люксового автомобиля для Центра эпидемиологии
В Краснодаре на улице Дзержинского столкнулись два автобуса
В Отрадненском районе пьяный мотоциклист попал в аварию
В Белореченском районе отремонтировали сельский клуб
Город-герой Новороссийск: коммунисты установили Знамя Победы на мемориале с танком Т-34
В Туапсе чиновника уличили в мошенничестве
В Каневском районе за взяточничество осудили экс-полицейского
На Кубани задержали рыбака-нарушителя
В Краснодаре в пятиэтажном доме произошёл пожар
В Краснодаре фура протаранила легковушку
В Краснодаре на улице Рашпилевской восстанавливают тротуар