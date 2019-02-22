В Отрадненском районе пьяный мотоциклист попал в аварию

СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-22T12:50:16+03:00

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21 февраля в станице Удобной на улице Красной произошла авария.

- Около пяти часов вечера в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на мотоцикле «Днепр» и превысил безопасную скорость движения. В результате он съехал с проезжей части на обочину, и двухколёсный транспорт перевернулся, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Во время проверки правоохранители также установили, что у мотоциклиста не было прав.

В результате аварии у водителя двухколёсного транспорта выявили травмы. Его доставили в местную больницу и назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU