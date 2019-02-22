СЕГОДНЯ 13:35 2019-02-22T13:35:07+03:00

На Кубани прокуратура отменила закупку люксового автомобиля для Центра эпидемиологии Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Было выявлено нарушение федерального закона, а учреждению объявили предостережение

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На Кубани прокуратура Западного округа оспорила аукцион на контракт, сумма которого превышает 1,5 миллиона рублей.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» объявил закупку автомобиля Kia Optima комплектации «Люкс», эта информация появилась на официальном сайте закупок.

Документы были составлены «под конкретный товар» без указания на возможность предоставления его эквивалента. Автомобиль Kia Optima должен иметь комплектацию «Люкс», оснащаться определенными техническими характеристиками: подрулевые лепестки, кожаные сиденья, интерьер с отделкой черным глянцем, глушитель с хромированной насадкой.Это могло привести к ограничению конкуренции.

- Это нарушает федеральный закон, поэтому закупка иномарки была отменена, а учреждению было объявлено предостережение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU