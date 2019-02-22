2019-02-22T13:51:40+03:00
Спорт

В Краснодаре пройдет февральский легкоатлетический ультрамарафон

После спортивного мероприятия состоится вечеринка для всех любителей здорового образа жизни
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре утром 24 февраля на Театральной площади начнутся 4 забега. Для участников на выбор несколько дистанций: на 5, 10, 25, 50 километров.

Трассы ультрамарафона будут пролегать в исторической части города. В этом году приедут участники из разных регионов России. Всего в спортивном мероприятии примут участие около тысячи человек.

- В 8:00 на дистанции выйдут участники забегов на 5 и 50 километров. В 9:15 побегут на 10 километров, в 10:50 начнут те, кто хочет преодолеть 25 километров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Старты и финиши забегов пройдут на Театральной площади. Участники побегут по Красной до фонтана у здания ЗСК и обратно. Длина одного такого круга -5 километров.

Спортсмены, которые покажут лучшие результаты в каждой из 4 возрастных категорий, получат награды.

Точное время прохождения дистанции определится с помощью голландской системы MyLaps. Результат отправят на телефон с помощью смс. Гости получат стартовый номер, фирменную бандану-бафф и медаль финишера.

После состоится ультрамарафонская вечеринка для всех любителей здорового образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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