2019-02-22T15:51:32+03:00
Происшествия

В Краснодаре директор организации задолжал государству 19 миллионов рублей

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре директор организации задолжал государству 19 миллионов рублейВ Краснодаре директор организации задолжал государству 19 миллионов рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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В Краснодаре суд признал виновным директора ООО «ТрансПродукт» в уклонении от уплаты налогов путем включения в декларацию заведомо ложных сведений в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

- Было установлено, что он возглавлял предприятие, которое осуществляло оптовую торговлю твердым, жидким и газообразным топливом. С 2013 по 2014 годы он вносил в налоговые декларации неправильные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с другими организациями. Директор не отдал в бюджет свыше 19 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также с него взыскали ущерб в пользу госбюджета.

Напомним, во время проверки прокуратура уличила бывшего начальника управления по работе с молодежью администрации Туапсинского района в мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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