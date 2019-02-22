В Краснодаре парень помог задержать уличного грабителя

СЕГОДНЯ 14:18 2019-02-22T14:18:46+03:00

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- Житель Краснодара студент 3 курса Северо-Кавказского филиала РГУП Алексей Мокроус помог задержать уличного грабителя. Ему вручили благодарственное письмо от имени начальника Управления МВД России полковника полиции Дмитрия Остапенко, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

11 февраля Алексей был на пересечении улиц Северной и Митрофана Седина, он заметил, как неизвестный вырвал из рук девушки телефон и попытался скрыться с места преступления. Парень решил проследить за злоумышленником, о своем передвижении он сообщал сотрудникам полиции.Уже через 10 минут после преступления задержали преступника.

Подозреваемым оказался 31-летний житель Усть-Лабинского района. Выяснилось, что он причастен к разбойному нападению на продавца продовольственного магазина, которое произошло в феврале этого года.

Девушка, у которой похитили телефон, так и не обратилась в полицию с заявлением и не забрала его.

ИСТОЧНИК KP.RU