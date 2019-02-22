В Краснодаре представят арт-коллекцию «Фрида Декаданс»

СЕГОДНЯ 14:54 2019-02-22T14:54:09+03:00

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В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств пройдет презентация арт-коллекции Игоря Абрамова «Фрида Декаданс».

Перформанс состоится 24 февраля в 18:00. Посетителей ждет авторское дефиле из 20 моделей, живая музыка, работа стилистов и выставка репродукций картин Фриды Кало, которые словно оживут в моделях художника.

- Игорь Абрамов уже более 25 лет создает наряды и образы для своих авторских коллекций. Работа над этим проектом длилась около семи лет, ее окончание совпало с завершением выставки репродукций картин Фриды Кало в Краснодаре, - сообщили в пресс-службе выставочного зала.

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств выставка «Фрида Кало» продлена до 28 февраля. Для посетителей организованы экскурсии, экскурсовод расскажет о судьбе и творчестве самых известных женщин-художников 20 века.

ИСТОЧНИК KP.RU