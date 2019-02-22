2019-02-22T15:08:14+03:00
Общество

В Краснодаре в хуторе Октябрьском сделали остановку и подходы к ней

Скоро на улице Подсолнечной в районе пешеходного перехода установят уличное освещение
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре в хуторе Октябрьском на пересечении улиц Подсолнечной и Багратионовской обустроили остановку и подходы к ней. Работы велись на площади 70 метров.

- Детям, которые ожидали на остановке школьный автобус, приходилось передвигаться по обочине проезжей части, не приспособленной для движения пешеходов. Теперь на этом участке дороги удобно и безопасно, - рассказал заместитель главы администрации Калининского сельского округа Алексей Черновалов.

- Работы по устройству остановки завершились на днях. Уложили тротуар с асфальтобетонным покрытием на площади более 100 квадратных метров, бордюрный камень, оборудовали отвод дождевых вод в районе остановки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На следующей неделе, на улице Подсолнечной в районе пешеходного перехода установят уличное освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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