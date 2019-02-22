В Краснодаре в хуторе Октябрьском сделали остановку и подходы к ней
В Краснодаре в хуторе Октябрьском на пересечении улиц Подсолнечной и Багратионовской обустроили остановку и подходы к ней. Работы велись на площади 70 метров.
- Детям, которые ожидали на остановке школьный автобус, приходилось передвигаться по обочине проезжей части, не приспособленной для движения пешеходов. Теперь на этом участке дороги удобно и безопасно, - рассказал заместитель главы администрации Калининского сельского округа Алексей Черновалов.
- Работы по устройству остановки завершились на днях. Уложили тротуар с асфальтобетонным покрытием на площади более 100 квадратных метров, бордюрный камень, оборудовали отвод дождевых вод в районе остановки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
На следующей неделе, на улице Подсолнечной в районе пешеходного перехода установят уличное освещение.
ИСТОЧНИК KP.RU