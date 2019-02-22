В северных районах произведено треть сельхозпродукции Кубани

СЕГОДНЯ 15:28 2019-02-22T15:28:02+03:00

Это обсудили на выезде рабочей группы регионального минсельхоза в Белоглинском районе

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Предприятия северных районов в прошлом году произвели 33 процента от всей сельхозпродукции Кубани, это около 120 миллиардов рублей. Предприятия используют лишь 17 процентов орошаемых земель. На этой территории имеются степные реки и артезианские скважины.

- В северной зоне сосредоточено почти 40 процентов земельного фонда Кубани. Это Белоглинский, Ейский, Каневской, Крыловский, Кущевский, Ленинградский, Новопокровский, Павловский, Староминский, Тихорецкий и Щербиновский районы, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По итогам совещания глава краевого минсельхоза дал ряд поручений, связанных с дальнейшим развитием АПК северной природно-климатической зоны края.

Напомним, в поселке Нижневеденеевском завершился ремонт Дома культуры. На торжественном открытии учреждения присутствовали заместитель министра культуры края Григорий Жуков, глава Белореченского района Александр Шаповалов, депутаты районного Совета, жители муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU