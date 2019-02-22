В северных районах произведено треть сельхозпродукции Кубани
Предприятия северных районов в прошлом году произвели 33 процента от всей сельхозпродукции Кубани, это около 120 миллиардов рублей. Предприятия используют лишь 17 процентов орошаемых земель. На этой территории имеются степные реки и артезианские скважины.
- В северной зоне сосредоточено почти 40 процентов земельного фонда Кубани. Это Белоглинский, Ейский, Каневской, Крыловский, Кущевский, Ленинградский, Новопокровский, Павловский, Староминский, Тихорецкий и Щербиновский районы, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.
По итогам совещания глава краевого минсельхоза дал ряд поручений, связанных с дальнейшим развитием АПК северной природно-климатической зоны края.
Напомним, в поселке Нижневеденеевском завершился ремонт Дома культуры. На торжественном открытии учреждения присутствовали заместитель министра культуры края Григорий Жуков, глава Белореченского района Александр Шаповалов, депутаты районного Совета, жители муниципалитета.
ИСТОЧНИК KP.RU