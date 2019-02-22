2019-02-22T15:48:22+03:00
Общество

На Кубани выбрали лучшего директора школы

Им стала Татьяна Гайдук, которая возглавляет лицей № 48 в Краснодаре
Александра ПОДУШКО
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Татьяна Гайдук. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяТатьяна Гайдук. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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С победой в конкурсе лучшего директора школы в своем микроблоге в Твиттере поздравил Вениамин Кондратьев.

Стаж руководства Татьяны Гайдук – больше 16 лет. Половину этого срока она возглавляла лицей № 48 в Краснодаре.

- Успехи учеников «суворовского» лицея и список профессиональных званий и наград Татьяны Гайдук вызывают уважение, - отметил Вениамин Кондратьев.

- За победу в X конкурсе профессионального мастерства боролись 44 руководителя, это представители всех городов и районов Краснодарского края. Все участники выполняли различные задания, выступали с программной речью, проводили мастер-классы, а также участвовали в «Директорских баттлах», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Татьяна Гайдук представит Кубань на заключительном этапе конкурса в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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