СЕГОДНЯ 16:10 2019-02-22T16:10:30+03:00

В Белореченском районе у местных жителей обнаружили 10 свертков с N-метилэфедроном Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Белореченском районе правоохранители проверили причастность местных жителей к незаконному сбыту наркотиков. Сведения подтвердились.

В доме, где проживали подозреваемые обнаружили и изъяли 10 свертков с порошкообразным веществом. Их направили на экспертизу. Исследование подтвердило, что изъятое является наркотиком – производным N-метилэфедрона, общей массой около 10 грамм.

- В отделе полиции двое задержанных в возрасте 23 лет пояснили, что создали в сети Интернет сайт, на котором планировали распространять запрещенное вещество с помощью закладок, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Им грозит до двадцати лет лишения свободы.

Подозреваемые находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU