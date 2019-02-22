В Сочи мужчина устроил себе «тихий час» на дороге

СЕГОДНЯ 16:28 2019-02-22T16:28:38+03:00

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В Сочи в Хостинском районе мужчина переходил трассу, потом неожиданно остановился и лег на дорогу, перегородив движение автомобилям. Этот необычный инцидент очевидцы происшествия засняли на видео.

Прохожие попытались поднять мужчину, но он этого делать не хотел. Водителям приходилось объезжать мужчину. Как закончилось это происшествие, так и неизвестно.

Напомним, в Сочи на одной из центральных улиц 14 января женщина лет сорока легла на проезжую часть, преградив тем самым дорогу автомобилям. Надо сказать, что водители в час пик демонстрировали предельную деликатность, позволив женщине завершить свой акт протеста.

Кстати, против чего дама протестовала, выяснить не удалось. И жители курорта предположили, что так она выразила свое несогласие с началом рабочей недели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/693559" frameborder="0"></iframe> В Сочи мужчина прилег отдохнуть на проезжей части.Видео: ЧП Сочи

ИСТОЧНИК KP.RU