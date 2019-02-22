2019-02-22T17:04:56+03:00
Общество

В Краснодаре в городском транспорте внедрят систему самостоятельной оплаты проезда

Уже в марте установят 10 таких устройств
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

На пресс-конференции, посвященной итогам работы системы «Электронный проездной» в краевой столице в 2018 году, обсудили систему самостоятельной оплаты проезда. Ее планируют ввести в Краснодаре.

- Устройства будут принимать как карты, так и «наличку», их будут размещать на всех посадочных площадках. Уже в марте установят 10 таких конструкций. Параллельно с этим нововведением появится и другое. В городском транспорте установят специальное оборудование для оптико-визуального контроля, которое будет помогать контролерам и кондукторам отслеживать недобросовестных пассажиров, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- Переход к автоматизированной системе оплаты проезда будет постепенным. Мы считаем, что важно сформировать культуру потребления этой услуги, - сказал Андрей Григоренко.

Также планируется обеспечить бесплатный проезд для 220 одаренных детей Краснодара, которые обучаются в спортивных и художественных школах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Анапе установят светодиодные фонари в форме паруса
В Краснодаре на время ультрамарафона ограничат движение транспорта
Музей Фелицына пополнился археологическими находками разных эпох
Для грузового транспорта закрыли проезд через станицу Старокорсунскую
В Сочи мужчина устроил себе «тихий час» на дороге
В Белореченском районе у местных жителей обнаружили 10 свертков с N-метилэфедроном
На Кубани выбрали лучшего директора школы
В северных районах произведено треть сельхозпродукции Кубани
В Краснодаре в хуторе Октябрьском сделали остановку и подходы к ней
В Краснодаре представят арт-коллекцию «Фрида Декаданс»
В Краснодаре парень помог задержать уличного грабителя
В Краснодаре директор организации задолжал государству 19 миллионов рублей
В Краснодаре пройдет февральский легкоатлетический ультрамарафон
На Кубани прокуратура отменила закупку люксового автомобиля для Центра эпидемиологии
В Краснодаре на улице Дзержинского столкнулись два автобуса
В Отрадненском районе пьяный мотоциклист попал в аварию
В Лабинском районе осудят квартирного вора
В Белореченском районе отремонтировали сельский клуб
Город-герой Новороссийск: коммунисты установили Знамя Победы на мемориале с танком Т-34
В Туапсе чиновника уличили в мошенничестве
В Каневском районе за взяточничество осудили экс-полицейского
На Кубани задержали рыбака-нарушителя
В Краснодаре в пятиэтажном доме произошёл пожар
В Краснодаре фура протаранила легковушку
В Краснодаре на улице Рашпилевской восстанавливают тротуар