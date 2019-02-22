В Краснодаре в городском транспорте внедрят систему самостоятельной оплаты проезда

СЕГОДНЯ 17:04 2019-02-22T17:04:56+03:00

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На пресс-конференции, посвященной итогам работы системы «Электронный проездной» в краевой столице в 2018 году, обсудили систему самостоятельной оплаты проезда. Ее планируют ввести в Краснодаре.

- Устройства будут принимать как карты, так и «наличку», их будут размещать на всех посадочных площадках. Уже в марте установят 10 таких конструкций. Параллельно с этим нововведением появится и другое. В городском транспорте установят специальное оборудование для оптико-визуального контроля, которое будет помогать контролерам и кондукторам отслеживать недобросовестных пассажиров, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- Переход к автоматизированной системе оплаты проезда будет постепенным. Мы считаем, что важно сформировать культуру потребления этой услуги, - сказал Андрей Григоренко.

Также планируется обеспечить бесплатный проезд для 220 одаренных детей Краснодара, которые обучаются в спортивных и художественных школах города.

ИСТОЧНИК KP.RU