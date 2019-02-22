Музей Фелицына пополнился археологическими находками разных эпох

СЕГОДНЯ 17:25 2019-02-22T17:25:09+03:00

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Фонды Краснодарского музея имени Фелицына получили археологические находки разных эпох. 185 артефактов, которые изъяли у «черных копателей», передали краевые УФСБ.

- Это оружие раннежелезного века - наконечники копий и дротиков, меотские мечи, а также сабли эпохи Средневековья, конское снаряжение, старинные украшения и предметы быта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Музей уже ранее получал незаконно добытые артефакты. В фонд поступило более 7000 предметов, - рассказали в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына.

Напомним, в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств пройдет презентация арт-коллекции Игоря Абрамова «Фрида Декаданс». 24 февраля посетителей ждет настоящий перфоманс.

ИСТОЧНИК KP.RU