Музей Фелицына пополнился археологическими находками разных эпох
Фонды Краснодарского музея имени Фелицына получили археологические находки разных эпох. 185 артефактов, которые изъяли у «черных копателей», передали краевые УФСБ.
- Это оружие раннежелезного века - наконечники копий и дротиков, меотские мечи, а также сабли эпохи Средневековья, конское снаряжение, старинные украшения и предметы быта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
- Музей уже ранее получал незаконно добытые артефакты. В фонд поступило более 7000 предметов, - рассказали в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына.
Напомним, в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств пройдет презентация арт-коллекции Игоря Абрамова «Фрида Декаданс». 24 февраля посетителей ждет настоящий перфоманс.
ИСТОЧНИК KP.RU