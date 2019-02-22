2019-02-22T19:42:03+03:00
Общество

В Краснодаре на время ультрамарафона ограничат движение транспорта

Проезд закроют на центральных улицах города
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В краевой столице 24 февраля, в первой половине дня, на время ультрамарафона ограничат движение транспорта. Перекроют центральные улицы города.

- С 23 февраля с 19:00 будет затруднено движение по улице Буденного, от Красноармейской до Красной, вдоль здания администрации Краснодара, до освобождения улицы участниками марафона 24 февраля, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В воскресенье с 06:00 до того момента, как мероприятие покинут зрители, будут закрыты для проезда отрезки:

- по улице Красной, на участке от Калинина до Длинной;

- по Будённого, на участке от Коммунаров до Рашпилевской;

- по Красноармейской, на участке от Длинной до Кузнечной.

Также 24 февраля с 09:00 нельзя будет проехать от Красноармейской до Рашпилевской по улицам: Длинной, Пашковской, Горького, Чапаева, Карасунской, Гоголя, Гимназической, Ленина, Орджоникидзе, а также Мира, Комсомольской, Советской и Пушкина.

С 19:00 23 февраля до 17:00 24 февраля от транспорта освободят:

- улицу Будённого, на участке от Красноармейской до Красной со стороны здания администрации;

24 февраля с 06:00 до 17:00 проезд перекроют на:

- Буденного, на участке от Коммунаров до Рашпилевской;

- Красной, на участке от Калинина до Постовой;

- Красноармейской, на участке от Длинной до Кузнечной, а также Пушкинскую площадь.

Напомним, в Краснодаре пройдет февральский легкоатлетический ультрамарафон. После спортивного мероприятия состоится вечеринка для всех любителей здорового образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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