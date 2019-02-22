В Анапе установят светодиодные фонари в форме паруса

СЕГОДНЯ 18:19 2019-02-22T18:19:08+03:00

Они появятся к началу курортного сезона

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Набережную Анапы украсят 17 новыми светодиодными фонарями в форме паруса. Их установят к началу курортного сезона.

- Первые пять оригинальных арт-объектов уже установлены от ресторана «Ковчег» до ЖК «Золотая бухта», - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта Анапы.

На следующей неделе появятся еще 4. Изготовлены эти фонари из нержавеющей стали и ударопрочного светорассеивающего монолитного поликарбоната.

Напомним, в Геленджике 9 февраля начали менять 3 тысячи старых натриевых ламп на энергосберегающие светодиодные. Новые лампы имеют ряд преимуществ: это высокая светоотдача, большой срок службы, а также они потребляют в три раза меньше электроэнергии, что позволит сэкономить бюджетные деньги.

Также замена произойдет на улицах, ведущих к морю: Ленина, Садовая, Морская, Горького и Островского.

ИСТОЧНИК KP.RU