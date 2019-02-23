Для двух краснодарских долгостроев нашли инвесторов

СЕГОДНЯ 09:06 2019-02-23T09:06:13+03:00

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Проблемы обманутых дольщиков в очередной раз обсудили на межведомственной комиссии в Краснодаре вчера, 22 февраля. Власти сообщили, что по каждому недостроенному жилому дому в кубанской столице, Анапе, Сочи и Новороссийску у них есть график достройки. В нем обговорены сроки и условия окончания проблемного строительства.

Для двух краснодарских жилищных комплексов найдены инвесторы-застройщики. Так, ЖК ООО «Линдт» на улице Ярославской в кубанской столице будет достраивать ООО «АСК», с которым городские власти заключили соглашение. В середине марта застройщик планирует возобновить работы. Известно также, что достраивать ЖК «Мультиплекс Кино» призван ООО «Телекомстрой». Правда, строительная компания не может приступить к работам из-за того, что на земельные участки под дома наложен арест. И по этому поводу краевые власти совместно с мэрией города планируют обсудить возникшую проблему со всеми заинтересованными сторонами.

- Необходимо определить порядок действий, чтобы земельные участки при передаче инвестору были обременены правами дольщиков. Это можно сделать только суде, — цитирует вице-губернатора Андрея Алексеенко пресс-служба администрации Краснодарского края.

Стало известно, что долгострой «Запад Инвест Строй», многоквартирный дом по улице Покрышкина, скоро введут в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU