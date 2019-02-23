СЕГОДНЯ 10:10 2019-02-23T10:10:20+03:00

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В Новороссийском городском театре отремонтировали зал. Его закрыли на реконструкцию в январе. Ремонта требовал зрительный зал театра. Здесь заменили полы на сцене и в самом зале, поменяли свет и обновили подиум для артистов.

В понедельник, 25 февраля, состоится первый после ремонта концерт. На обновленной сцене выступит фолк-группа «Требушет».

Напомним, в Анапе установят светодиодные фонари в форме паруса. Они появятся к началу курортного сезона. Изготовлены эти фонари из нержавеющей стали и ударопрочного светорассеивающего монолитного поликарбоната. Кстати, здесь уже обновили набережную. На некоторых участках курортной достопримечательности после ливней отошла тротуарная плитка. А в Геленджике сразу на нескольких улицах заменят старые лампы в фонарях на энергосберегающие светодиодные. Экономически выгодные перемены коснутся улиц, ведущих к морю.

ИСТОЧНИК KP.RU