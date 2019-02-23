ХК «Сочи» вышел в плей-офф КХЛ

СЕГОДНЯ 11:02 2019-02-23T11:02:43+03:00

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Хоккейная команда из Сочи будет биться за кубок чемпионов КХЛ. Это стало очевидным после победы над словацким клубом "Слован". Хоккеисты из Словакии не были фаворитами пятничной встречи, 22 февраля. Команда задолго до конца "регулярки" утратила шансы на попадание в плей-офф. «Слован» занял последнее место в КХЛ. ХК «Сочи» набрал 66 очков в 62 матчах, вытеснил проигравший в Череповце «Спартак» с шестого места на Западе.

Однако матч для гостей льда в российском курортном городе явно не задался. И закончился с несомненным преимуществом хозяев - 2:0.

Голы в ворота соперников отправили Александр Полунин (на 39-й минуте) и Юрий Александров (60).

Теперь "Сочи", занявший по итогам "регулярки" 6-е место в Западной конференции, сыграет в плей-офф КХЛ с ярославским "Локомотивом".

ИСТОЧНИК KP.RU