В Краснодаре возложили цветы к Вечному огню

СЕГОДНЯ 14:22 2019-02-23T14:22:47+03:00

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Сегодня, 23 февраля, возложить цветы к Вечному огню в кубанской столице пришли сотни жителей Краснодарского края. Первыми гирлянду из традиционных гвоздик возложили курсанты военных вузов Краснодара. Следом за ними по мокрым улицам прошествовали руководители края и города, краевого и городского Совета ветеранов, представители общественных организаций и молодежи, военнослужащие и казаки возложили венки и цветы к мемориалу на площади Памяти Героев.

Напомним, сегодня, 23 февраля, в России отмечается День защитника Отечества. Праздник был учрежден в далеком 1917 году и приурочен к основанию доблестной Красной Армии. С тех пор страна несколько раз защищала свои рубежи от вражеских вторжений. В одной из самых страшных мировых войн население сократилось на десятки миллионов. Но Россия сохранила свою независимость благодаря самоотверженному подвигу своих воинов.

ИСТОЧНИК KP.RU