Российские саночники победили на этапе Кубка мира в Сочи

СЕГОДНЯ 15:50 2019-02-23T15:50:40+03:00

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Российские спортсмены-саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов в субботу, 23 февраля, выиграли этап Кубка мира по санному спорту в Сочи в соревновании «двоек».

Соревнования проходят в Сочи на олимпийском комплексе «Санки». В этапе принимают участие 115 спортсменов из 14 стран.

Напомним, вчера, 22 февраля, в плей-офф КХЛ вышел сочинский клуб. Они всухую одолели словацких хоккеистов со счетом 2:0. Следующим соперником самой южной хоккейной команды станет ярославский "Локомотив". Сочинцы рассчитывают побороться за главные трофей чемпионата - Кубок КХЛ. Сейчас клуб занимает 6-ое место в турнирной таблице. Но с каждым годом позиции сочинцев крепнут. Однако впереди - грозные соперники. "Локомотив" - преемники легендарной команды, разбившейся в авиакатастрофе в 2008 году. И они сейчас на третьем месте в своей конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU