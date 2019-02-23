На Кубани заработает горячая линия по вопросам работы цифрового телевидения

СЕГОДНЯ 18:08 2019-02-23T18:08:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже 3 июня Краснодарский край вместе с большинством регионов России переходит на новый формат вещания.

До этого времени жители должны убедиться в том, что их телевизоры имеют встроенный тюнер и смогут автоматически принимать цифровой сигнал, в других случаях нужно будет обновить телеприемник или купить специальную приставку.

Для удобства жителей сельских территорий, чтобы не ехать за покупкой в районные центры, цифровое оборудование можно будет купить в местных почтовых отделениях. Предусмотрена и мера поддержки для социально незащищенных категорий жителей края — им компенсируют затраты на приобретение приставки или спутникового оборудования.

«Предусмотрена мера социальной поддержки для жителей этих территорий и населенных пунктов, их более 200. Это труднодоступные и удаленные места, где нет и не будет устойчивого приема эфирного телесигнала в привычном виде. Для этих территорий предусмотрена возможность льготного приобретения спутниковых комплектов оборудования. Точно так же социально незащищенным категориям будет предоставлена компенсация в размере 4,5 тыс. рублей, поскольку спутниковое оборудование — существеннее дороже», — сказал руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода.

Помогать жителям настраивать оборудование будут волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU