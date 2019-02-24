В горах Сочи по-прежнему лавиноопасно
Экстренное предупреждение о повышенной лавиноопасности в горах Сочи продлили до 26 февраля.
- Риск схода лавины сохранится на высоте 1500 метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи. - В горах выше тысячи метров над уровнем моря - слабая лавиноопасность.
Жителям и гостям курорта в МЧС рекомендуют быть осторожными.
- Советуем не выходить в горы во время снегопада, а при нахождении там - следить за изменениями погоды и избегать склонов крутизной более 30 градусов, - сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - При сходе лавины следует укрыться под скалой или за большим деревом.
В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.
Инфографика: Ольга СУХОВА
Как вести себя при лавионоопасности
- Сомнительный склон пересекайте по одному, не останавливаясь.
- Старайтесь двигаться по гребню хребта. Не выходите на выступ карниза.
- Если вы видите след сошедшей лавины, знайте - рядом может сойти такая же лавина.
- Если снег начинает двигаться вниз достаточно высоко над вами, немедленно переместитесь в сторону и закрепитесь в безопасном месте.
- Попав в лавину в самом начале, любой ценой удерживайтесь на склоне - за деревом, за скальным выступом. Повернитесь спиной к лавине, воткните глубоко в снег палки, обопритесь на них, пригнитесь и попытайтесь пропустить снег вокруг себя.
- Если лавина все-таки настигла, закройте чем угодно нос и рот от снежной пыли. Попытайтесь держаться как можно ближе к поверхности снега. Используйте навыки плавания, чтобы "вынырнуть" на поверхность.
ИСТОЧНИК KP.RU
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