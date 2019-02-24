2019-02-24T13:53:45+03:00
Общество

В горах Сочи по-прежнему лавиноопасно

Спасатели рекомендуют быть осторожными
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Экстренное предупреждение о повышенной лавиноопасности в горах Сочи продлили до 26 февраля.

- Риск схода лавины сохранится на высоте 1500 метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи. - В горах выше тысячи метров над уровнем моря - слабая лавиноопасность.

Жителям и гостям курорта в МЧС рекомендуют быть осторожными.

- Советуем не выходить в горы во время снегопада, а при нахождении там - следить за изменениями погоды и избегать склонов крутизной более 30 градусов, - сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - При сходе лавины следует укрыться под скалой или за большим деревом.

В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

Инфографика: Ольга СУХОВА

Инфографика: Ольга СУХОВА

Как вести себя при лавионоопасности

- Сомнительный склон пересекайте по одному, не останавливаясь.

- Старайтесь двигаться по гребню хребта. Не выходите на выступ карниза.

- Если вы видите след сошедшей лавины, знайте - рядом может сойти такая же лавина.

- Если снег начинает двигаться вниз достаточно высоко над вами, немедленно переместитесь в сторону и закрепитесь в безопасном месте.

- Попав в лавину в самом начале, любой ценой удерживайтесь на склоне - за деревом, за скальным выступом. Повернитесь спиной к лавине, воткните глубоко в снег палки, обопритесь на них, пригнитесь и попытайтесь пропустить снег вокруг себя.

- Если лавина все-таки настигла, закройте чем угодно нос и рот от снежной пыли. Попытайтесь держаться как можно ближе к поверхности снега. Используйте навыки плавания, чтобы "вынырнуть" на поверхность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Сочи определят официальные места для выгула собак
В Краснодаре около тысячи человек пробежали в ультрамарафоне
«Краснодар» сыграет на выезде с «Ростовом»
Отдыхающий упал в балкона шестого этажа сочинского отеля
В Краснодаре идет голосование по отбору зеленых зон для благоустройства
В Краснодаре за ночь произошло 122 аварии, в которых пострадали 11 человек
Мэрия Краснодара: обработка от гололеда не делает дороги безопасными для машин на летней резине
В анапскую больницу доставили засыпавшего грунтом рабочего
Под Липецком неизвестные вскрыли грузовик с посылками для жителей Краснодарского края
В Краснодаре из-за марафона 24 февраля перекроют несколько улиц
На Кубани заработает горячая линия по вопросам работы цифрового телевидения
Российские саночники победили на этапе Кубка мира в Сочи
В Краснодаре возложили цветы к Вечному огню
ХК «Сочи» вышел в плей-офф КХЛ
В Новороссийском городском театре отремонтировали зал
Для двух краснодарских долгостроев нашли инвесторов
В Анапе установят светодиодные фонари в форме паруса
В Краснодаре на время ультрамарафона ограничат движение транспорта
Музей Фелицына пополнился археологическими находками разных эпох
В Краснодаре в городском транспорте внедрят систему самостоятельной оплаты проезда
Для грузового транспорта закрыли проезд через станицу Старокорсунскую
В Сочи мужчина устроил себе «тихий час» на дороге