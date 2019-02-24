Под Липецком неизвестные вскрыли грузовик с посылками для жителей Краснодарского края
Инцидент произошел в Липецкой области. Там в поле около железнодорожных путей неподалеку от Ельца были разбросаны коробки вскрытых посылок. Адресатами были жители Краснодарского края.
Фото: vk.com/elec_online
Как стало известно позже, водитель грузовика, следовавший по маршруту Москва - Краснодар, перевозил почтовые отправления. Около Ельца шофер сделал остановку на трассе и отлучился. Вернувшись к машине, он обнаружил, что неизвестные сорвали пломбу и украли посылки.
- Водитель вызвал полицию, которая зафиксировала кражу, - сообщили в «Почте России». - Служба безопасности предприятия работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами для скорейшего задержания злоумышленников.
Украденные посылки в Липецкой области Видео: vk.com/elec_online.
Так и не получившим свои посылки людям возместят ущерб. По вопросам, связанным с оказанием услуг, можно обратиться по телефону 8-800-100-00-00.
ИСТОЧНИК KP.RU