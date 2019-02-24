2019-02-24T09:27:22+03:00
Происшествия

Под Липецком неизвестные вскрыли грузовик с посылками для жителей Краснодарского края

В «Почте России» пообещали возместить ущерб [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: vk.com/elec_onlineФото: vk.com/elec_online
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Инцидент произошел в Липецкой области. Там в поле около железнодорожных путей неподалеку от Ельца были разбросаны коробки вскрытых посылок. Адресатами были жители Краснодарского края.

Фото: vk.com/elec_online

Фото: vk.com/elec_online

Как стало известно позже, водитель грузовика, следовавший по маршруту Москва - Краснодар, перевозил почтовые отправления. Около Ельца шофер сделал остановку на трассе и отлучился. Вернувшись к машине, он обнаружил, что неизвестные сорвали пломбу и украли посылки.

- Водитель вызвал полицию, которая зафиксировала кражу, - сообщили в «Почте России». - Служба безопасности предприятия работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами для скорейшего задержания злоумышленников.

Украденные посылки в Липецкой области Видео: vk.com/elec_online.

Так и не получившим свои посылки людям возместят ущерб. По вопросам, связанным с оказанием услуг, можно обратиться по телефону 8-800-100-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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