Под Липецком неизвестные вскрыли грузовик с посылками для жителей Краснодарского края

СЕГОДНЯ 09:27 2019-02-24T09:27:22+03:00

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Инцидент произошел в Липецкой области. Там в поле около железнодорожных путей неподалеку от Ельца были разбросаны коробки вскрытых посылок. Адресатами были жители Краснодарского края.

Фото: vk.com/elec_online

Как стало известно позже, водитель грузовика, следовавший по маршруту Москва - Краснодар, перевозил почтовые отправления. Около Ельца шофер сделал остановку на трассе и отлучился. Вернувшись к машине, он обнаружил, что неизвестные сорвали пломбу и украли посылки.

- Водитель вызвал полицию, которая зафиксировала кражу, - сообщили в «Почте России». - Служба безопасности предприятия работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами для скорейшего задержания злоумышленников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/693715" frameborder="0"></iframe> Украденные посылки в Липецкой области Видео: vk.com/elec_online.

Так и не получившим свои посылки людям возместят ущерб. По вопросам, связанным с оказанием услуг, можно обратиться по телефону 8-800-100-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU