2019-02-24T15:47:42+03:00
Общество

Власти Сочи определят официальные места для выгула собак

Предложения внесут уже в марте
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Артем КИЛЬКИНФото: Артем КИЛЬКИН
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Где гулять собакам в Сочи, определят главы районных администраций. Предложения по территориям, причем не только в черте города, но и в сельских округах внесут в марте. Кроме того, они определят печень мест общего пользования, где выгул домашних питомцев запретят.

- За нарушение правил хозяину может грозить административная ответственность, - говорят в сочинской администрации. - Выявлять нарушителей планируют во время регулярных рейдов с участием представителей ТОС, домкомов, активистов зоозащитных организаций и участковых.

Что касается бездомных дворняг, то по новому федеральному закону к ним полностью изменен подход.

- В 2018 году Сочи стал одним из первых городов в России, где разработали и применили новый порядок отлова и содержания безнадзорных животных, обеспечивающий гуманное регулирование их численности, - говорят в мэрии. - В 2018-м отловили, поместили в приют и стерилизовали более 900 псов. С начала 2019 года триста собак отловили зоозащитные организации и волонтеры.

Многие собаки обрели хозяев, остальные находятся в приюте на лечении или выпущены на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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