В Каневском районе по камерам нашли мужчину, угнавшего машину у родственника

СЕГОДНЯ 18:21 2019-02-24T18:21:22+03:00

Оказалось, что злоумышленник причастен еще и к кражам

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В полицию Каневского района обратилась управляющая одного из продуктовых магазинов. Во время ревизии она не досчиталась нескольких бутылок элитного алкоголя и банки дорогого кофе.

- Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении, - сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Вскоре по подозрению задержали ранее судимого 37-летнего местного жителя. При дальнейшей проверки оказалось, что мужчина причастен еще к нескольким фактам краж хозтоваров из магазина, а также угону машины, которая принадлежала его родственнику. На авто он уехал Ейск по личным делам, именно там правоохранители и нашли легковушку.

- В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - добавляют в краевом главке.

Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU