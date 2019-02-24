2019-02-24T10:33:26+03:00
Происшествия

В анапскую больницу доставили засыпавшего грунтом рабочего

Это произошло на стройке
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Яна ШЕЛЕСТФото: Яна ШЕЛЕСТ
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ЧП случилось накануне на стройке жилого комплекса около Анапского шоссе. Один из рабочих упал в котлован под фундамент, грунт сдвинулся и его засыпало с головой.

К счастью, его коллеги быстро среагировали. Они прыгнули в яму, откопали мужчину, вытащили и вызвали скорую.

Когда медики приехали на территорию стройки, то увидели, что пострадавший рабочий лежит на щите. Он был в сознании, однако дышал с трудом. Его госпитализировали. Уже в больнице врачи диагностировали у него перелом ребер, ушибы и сотрясение головного мозга. Эту информацию подтвердили врачи скорой помощи.

Сам пострадавший говорит, что он приехал из Геленджика, однако на стройке не работал.

- Не исключено, что работы проводились с нарушением техники безопасности. Сам же пострадавший был оформлен неофициально, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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