Мэрия Краснодара: обработка от гололеда не делает дороги безопасными для машин на летней резине

СЕГОДНЯ 11:07 2019-02-24T11:07:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В обстоятельствах массовых авариях, которые произошли на Северных мостах в Краснодаре, продолжают разбираться правоохранители. Напомним, в ДТП никто не погиб, однако есть пострадавшие. Машины столкнулись из-за гололеда на дорогах. Кроме того, по словам очевидцев, большинство авто были «не переобуты».

В администрации города сообщили, что обработку дорог начали еще вчера, сегодня это работа продолжается, специалисты мониторят состояние магистралей круглосуточно.

- Но при такой погоде ездить на летней резине небезопасно, - сказал «КП» - Кубань» директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. - Однако даже обработка не дает уверенного сцепления с дорогой.

Власти города просят быть аккуратными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

- В Краснодаре уже произошло несколько серьезных ДТП именно из-за езды на летней резине, - добавляет Владимир Архипов. - Поэтому убедительно просим водителей не пользоваться машиной, если на ней установлена летняя резина.

ИСТОЧНИК KP.RU