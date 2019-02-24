2019-02-24T11:59:44+03:00
Общество

В Краснодаре за ночь произошло 122 аварии, в которых пострадали 11 человек

По данным ОГИБДД, гололедицы на проезжей части не было
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В краевом центре в ночь на 24 февраля на дорогах зафиксировали 122 ДТП. На Северных мостах в аварии попали больше 20 машин. В общей сложности в авариях пострадали 11 человек.

- Хочу отметить, что все происшествия не связаны с дорожными условиями, гололедицы на проезжей части не было, - сказал начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД по Краснодару Александр Кузнецов. - Аварии происходили из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения. Водители ехали на машинах с летней резиной.

В городской администрации сообщают, что за ночь обработали 112 участков улично-дорожной сети, для этого использовали 155,5 тонн песчано-соляной смеси, задействовали 24 единицы спецтехники.

- Обработаны были улицы Стасова, Селезнева, Уральская, Бородинская, Российская, Фадеева, Мачуги, Симферопольская, Новороссийская, Трамвайная, а также Колхозная, - сообщают в администрации Краснодара. - Также обработаны дороги в станицах Елизаветинской и Старокорсунской, поселках Белозерном, Колосистом, Октябрьском, Водники, Лазурном, Южном и Прогрессе, хуторах Копанского и Ленина.

В течение дня коммунальщики продолжат следить за ситуацией на улично-дорожной сети города.

- По прогнозам синоптиков, уже к концу суток возможно похолодание, понижение температуры - а значит, необходимо быть максимально аккуратными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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