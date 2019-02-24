2019-02-24T12:16:50+03:00
Общество

В Краснодаре идет голосование по отбору зеленых зон для благоустройства

От горожан зависит, какие скверы и бульвары станут новыми местами отдыха
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В кубанской столице проходит голосование за зеленые зоны, которые благоустроят в 2020 году. За те территории, которые наберут наибольшее количество голосов жителей города, возьмутся в первую очередь.

- Сохранение и развитие зеленых зон - одна из наших главных задач. Именно от участия горожан зависит, какие скверы и бульвары в 2020 году станут новыми рекреационными территориями Краснодара, - сказал глава города Евгений Первышов. - Поэтому считаю важным лично поучаствовать в этом выборе и рассчитываю на активность жителей.

Проголосовать за зеленые зоны краснодарцы могут в любом удобном пункте из 42, независимо от прописки и места проживания. Они открыты до 18:00. На голосовании не забудьте захватить документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет - Авт.).

Голосование проходит по опросным листам. В них перечень из 15 зеленых зон, расположенных в разных частях кубанской столицы.

- Из предложенного списка можно выбрать от одного до пяти территорий, поставив напротив них отметку, - объясняют «КП» - Кубань» в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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