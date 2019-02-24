СЕГОДНЯ 13:02 2019-02-24T13:02:34+03:00

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Трагедия произошла накануне в центре Сочи. Из окна шестого этажа отеля в переулке Морском, 2 выпал мужчина. Сотрудники гостиницы вызвали скорую. Однако спасти мужчину не удалось - от полученных ранений он скончался на месте.

Прохожие сняли на видео момент после трагедии. На кадрах видно, как у отеля стоит охрана, работают правоохранительные органы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/693757" frameborder="0"></iframe> Отдыхающий упал в балкона шестого этажа сочинского отеля. Видео: instagram.com/chp_sochi.

В обстоятельствах смерти постояльца отеля предстоит разобрать следователям. Назначены экспертизы.

- По предварительным данным, погибшему было 39 лет, он приехал в Сочи из другого региона, - поясняла «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU