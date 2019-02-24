«Краснодар» сыграет на выезде с «Ростовом»

СЕГОДНЯ 14:22 2019-02-24T14:22:24+03:00

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В воскресенье, 24 февраля, состоится ответный матч 1/4 финала Олимп – Кубка России между «Краснодаром» и «Ростовом». Напомним, первая игра состоялась 5 декабря в Краснодаре и принесла ничейный исход 2:2.

Теперь в ответном матче нашу команду устроит победа с любым счетом, а также ничья 3:3 или еще более результативная. Хозяевам поля для выхода в полуфинал необходимо побеждать, либо играть вничью.

- В случае исхода 2:2 по итогам 90 минут ростовского матча будет назначено дополнительное время, - сообщают в пресс-службе ФК «Краснодар». - Если и оно не изменит баланса сил, то победителя определит серия пенальти.

Известно, что дисквалифицированных в составе «Ростова» нет. Правда, из-за травмы матч с «Краснодаром» пропустят защитник Мацей Вилюш и полузащитник Тимофей Калачев.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU